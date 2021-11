Il Fenerbahce ha deciso di prendere un altro portiere dopo l'infortunio di Bayındır, che starà fuori almeno 4 mesi per un infortunio alla spalla. Come spiega il sito turco Fanatik, il profilo individuato è quello di Sinan Bolat. Il portiere turco, di proprietà del Genk, è in scadenza a fine stagione, il che agevolerebbe già un trasferimento nella finestra di gennaio. Bolat finore ha giocato tutte le partite titolare con il Genk che corrispondono a 24 presenze, subendo 19 gol e collezionando 11 cleen sheet. Il valore del calciatore si aggira sui 2 milioni ma vista la scadenza il costo potrebbe essere minore.