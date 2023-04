Alla fine, Genova ce l'ha fatta. La città, con il suo stadio Luigi Ferraris è rientrata nell'elenco delle candidate ad ospitare l'Europeo 2032, insieme a Milano, Torino (Juventus Stadium), Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Ieri la Figc ha presentato alla Uefa il dossier completo per la candidatura, e il capoluogo ligure potrebbe ospitare alcune partite della rassegna continentale, a patto che l'Italia batta la Turchia nella corsa per aggiudicarsi l'onore.



Ciò comporterà anche dei lavori di restyling dell'impianto, su progetto dell''architetto Hembert Penaranda con il suo studio "Officina Architetti". Le tempistiche dei lavori, che dovrebbero cominciare già nel 2024, vengono stimate in circa 4 anni,e cominceranno dalle tribune. Ciò consentirà a Sampdoria e Genoa di continuare a giocare a Marassi, anche durante i lavori. Il costo dell'intervento, realizzabile grazie alle agevolazioni del Dpcm, si aggirerà intorno agli 80 milioni di euro.



I lavori si concentreranno su tribune, distinti e gradinate, e coinvolgeranno poi anche le aree limitrofe. Tra gli interventi più importanti, le torri che verranno alzate, le strutture in vetro angolari per attività commerciali, ristoranti e forse un albergo, le scale interne e l'ultimo piano completamente trasparente. Il Ferraris inoltre verrà dotato di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'amministrazione comunque promette la realizzazione dei lavori a prescindere dalla candidatura a Euro 2032.