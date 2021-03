Nella prossima sessione di mercato il Feyenoord potrebbe abbassare la richiesta per il suo promettente centrocampista centrale, Orkun Kökçü, che la scorsa estate era superiore a 25 milioni di euro.



Secondo il quotidiano spagnolo La Razón, ora gli olandesi, per far fronte alla crisi economica in cui si sono ritrovati, si potrebbero privare del loro gioiello classe 2000 per circa 11 milioni, una cifra che ha attirato l’attenzione del Siviglia e di tre importanti club inglesi: Arsenal (che aveva già provato a prenderlo un anno fa), Leicester e Leeds Utd.