Sono tanti gli incastri possibili in questo finale di stagione in Europa. I media olandesi sottolineano come se il Manchester City dovesse trionfare in Champions e Premier League, si aprirebbe un posto nella prima fascia della prossima edizione della Coppa. Ad occuparlo sarebbe quindi la vincitrice dell'Eredivisie, con il Feyenoord in netto vantaggio sulle avversarie.