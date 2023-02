La Masia del Barcellona è famosa per sfornare sempre nuovi talenti straordinari. Stavolta, la Cantera del club catalano ha deciso di puntare su un giovane brasiliano: Joao Mendes. Detto così, potrebbe non destare nessun pensiero, ma il padre è stato una leggenda del club. D’ora in poi lo conosceremo come Ronaldinho Jr. Il ragazzo, figlio del fenomeno brasiliano ha firmato con il Barcellona, come si legge dal comunicato ufficiale del club.



LA DICHIARAZIONE – Il Gaucho durante un suo intervento radio a RAC1, emittente brasiliana, ha dichiarato: “Dopo la sua firma mi vedrete spesso qui, avrò modo di venire a Barcellona frequentemente”.