Nestor Sivori, figlio dello storico numero 10 della Juventus Omar confronta il padre con Paulo Dybala in una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "​Con quel passetto corto ed il sinistro baciato dagli dei, gli manca solo di giocare con i calzettoni abbassati...La Juventus deve dargli fiducia e farlo diventare una bandiera come Del Piero. Dybala non sente la pressione di una maglia pesantissima e in questi mesi è stato bravissimo a gestire una situazione delicata".