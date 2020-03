Arrivato nell’estate del 2019 dall’Hertha Berlino per poco meno di 23 milioni di euro con l'identikit di “esterno alla Conte”: tanta corsa, discreta qualità, feeling con i “bonus” (per dirla in termini fantacalcistici). Uno status che si era guadagnato con i 3 gol e 7 assist in Bundesliga nella stagione precedente e che non è riuscito a confermare in questa sfortunata annata.dalle parti di San Siro, poinella sessione di gennaio:La stagione di Lazaro è riassumibile matematicamente in due sole parole:. Già,(nelle 34 partite giocate lo scorso anno ha scaldato la panchina in 2 occasioni per soli 47 minuti),. 11 spezzoni totali con la maglia nerazzurra, con a referto nessun gol, 2 soli assist e tante prestazioni indecorose, una su tutte l’esordio contro lo Slavia Praga nel quale l’esterno austriaco sbaglia sistematicamente tutto, cross compresi.Va in prestito al Newcastle, all’Inter spettano soli 1.5 milioni di oneri e la speranza di una plusvalenza futura. Tale speranza diviene sempre più flebile ad ogni weekend di campionato che: riesce a scendere in campo per soli 218 minuti,L’unico guizzo arriva il 3 marzo, quando riesce a segnare in FA Cup contro il West Bromwich: il momento di gloria è costretto a durare pochissimo perchè la sfortuna lo costringerà a smettere ancora di correre, questa volta per cause di forza maggiore (stop al calcio causato dal Coronavirus)., almeno finora. 22.4 milioni è la cifra esatta dell’esborso per il cartellino, 1.5 milioni quella netta per pagare l’ingaggio al giocatore., che per sopperire al buco creatosi sulla fascia ha ingaggiato dalla Premier. Per il primo, l’Inter pagherà l’ingaggio di 4.3 milioni di euro fino a giugno, riscattandolo eventualmente con 10 milioni; per il secondo, allo United è andato un indennizzo di 1.5 milioni e l’ingaggio di 3 milioni netti a stagione.Non esattamente quello che la dirigenza si era prefissata.Ma se Valentino Lazaro non ha lasciato quasi niente all’Inter, l’Inter lo ha profondamente arricchito: "Sono in contatto con Conte e con tutti i ragazzi. Guardo ogni partita e ne parlo con loro. Specialmente con Romelu sento un grande legame. È come un fratello maggiore”, diceva pochi giorni fa in un’intervista