Il meteo mette a dura prova tutta l'Europa. La tempesta Sabine si sta abbattendo sull'Europa, portando con sé conseguenze anche nel mondo del calcio. Dopo la tempesta Petra, Sabine porta ora venti fortissimi e raffiche che potrebbero sfiorare i 100 km/h. Per questo motivo, nella giornata di ieri era stato deciso il rinvio di Borussia Moenchengladbach-Colonia, sfida di Bundesliga. Nella mattinata odierna, invece, rinvio anche per Manchester City-West Ham, originariamente in programma alle 17.30 odierne.