"Gonzalo è già stato compagno di Ronaldo, sarebbe fantastico se arrivasse alla Juventus per fare coppia in bianconero. Si conoscono a memoria con Cristiano, sarebbe un colpo enorme per la società, una cosa spettacolare". Così Nicolas Higuain, agente e fratello di Gonzalo, a Sky Sport. "Rottura con Allegri? Gonzalo non racconta a nessuno quello che accade nello spogliatoio, di sicuro sono voci. Non c'è nulla di tutto questo".