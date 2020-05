Roberto Escobar, fratello del famoso narcotrafficante Pablo, ha citato in tribunale Apple per 2,6 miliardi di dollari, l’equivalente di 2,3 miliardi di euro. L’accusa è di averlo messo in pericolo consentendo che il suo iPhone venisse intercettato.



Il sito americano TMZ, che ha visionato i documenti legali di Escobar, racconta come quest’ultimo abbia ricevuto una lettera minatoria a casa da una persona che ha trovato il suo indirizzo tramite FaceTime. Telefono intercettato e obbligo di cambiare domicilio e nascondersi per Escobar, per non essere ucciso. Per la sofferenza emotiva vissuta a causa di questa storia ora il fratello di Pablo ha chiesto una vera e propria fortuna ad Apple come risarcimento.