Il fratello di Maxime Lopez, Julien, rivela a Gianlucadimarzio.com alcuni retroscena sul centrocampista del Sassuolo: "Era vicino al Liverpool? Con i blaugrana non c’è mai stato nulla di concreto. Gli scout dei Reds, invece, sono venuti a Marsiglia per parlare con la nostra famiglia qualche anno fa. Maxime è andato in Inghilterra per tre giorni. Ha anche assistito al derby con l’Everton. Gli avevano proposto un contratto da professionista. Tornati a casa, l’OM ha scelto di fare una proposta importante a Max. Nonostante avesse appena 17 anni. E ha scelto di restare in Francia. Sassuolo? De Zerbi l’ha chiamato e in dieci minuti era già convinto di trasferirsi. Hanno parlato di modulo, tattica, ruolo. Lui è l’allenatore di cui mio fratello aveva bisogno. In quella telefonata ha ritrovato la voglia di mettersi in gioco. Un altro lo ha convinto a venire in Italia? È Boga, sono molto amici. Jeremie è nato e cresciuto Marsiglia come noi. Gli ha parlato bene della squadra e della città. Da piccoli si sfidavano nei campetti della città, ora sono compagni di squadra in Serie A".