. Messico 1986 è stato infatti il primo e l’ultimo a cui i Canucks hanno partecipato: tennero testa ai campioni d’Europa della Francia, che vinsero di misura grazie a un gol nel finale del milanista Jean-Pierre Papin, prima di perdere contro Ungheria e Unione Sovietica. Da allora, ilnon è mai andato neppure vicino alla qualificazione alla fase finale della rassegna iridata, prima di questa volta: in Qatare i suoi ci arrivano da protagonisti, dopo averdavanti ai favoriti Stati Uniti e Messico, merito di una vera e propriaQuasiprimato indiscusso davanti a Inghilterra, Germania, Olanda e Danimarca. I nordamericani sono pronti ad affrontare, cercando una qualificazione agli ottavi che vorrebbe dire leggenda. Nulla è impossibile per: è stato lui aguidati all'inizio e nelle qualificazioni dalloil centrocampista 38enne del Besiktas Atiba, recordman leggendario con le suePensare che era arrivato in Canada comeprima di passare ai maschi e far esplodere anche con le maglie biancorosse gente comeIl calcio canadese ha saputo inoltre valorizzare, dove conta benma anche la poltica sportiva che: esempi come lo stesso Alphonso Davies one sono l'esplicita concretizzazione. Figli di rifugiati che hanno potuto studiare e realizzarsi sportivamente nella nuova patria e ora sono pronti a prendersi il mondo.Milan Borjan (Stella Rossa), James Pantemis (Montreal CF), Dayne St.Clair (Minnesota United).Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos), Alistair Johnston (Montreal CF), Richie Laryea (Toronto FC), Kamal Miller (CF Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Joel Waterman (CF Montreal).Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (KMSK Deinze), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismail Kone (CF Montreal), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone FC).Tajon Buchanan (Bruges), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Junior Hoilett (Reading), Cyle Larin (Bruges), Liam Miller (Basilea), Ike Ugbo (Troyes).(4-3-1-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe; Laryea, Piette, Eustaquio, Davies; David, Larin., quello che lo ha portato in Qatar: nella prima fase delle qualificazioni per il Nord e Centro America è arrivato il primo posto nel Gruppo B, davanti a Suriname e Bermuda, con 4 vittorie su 4 e la bellezza di 27 gol realizzati. Nella seconda fase, vittorie per 1-0 e 3-0 nel playoff contro Haiti. Nella terza fase,frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte (a qualificazione già praticamente raggiunta, contro Panama e Costa Rica), davanti a Messico, Stati Uniti e Costa Rica. 23 le reti realizzate, 7 quelle subite eAh, i due capicannonieri delle qualificazioni:23 novembre, ore 20 - Belgio-Canada27 novembre, ore 17 - Croazia-Canada1 dicembre, ore 16 - Canada-Marocco- Senza ombra di dubbioacquistato per appena 10mila euro:, ha già vinto tutto il possibile ed immaginabile in Europa eIn attacco di fianco a lui giocavero e proprio crack nato a Brooklyn da genitori haitiani, e trasferitosi all'età di 6 ani ad Ottawa​,ed è seguito da top club europei. Ci sono anche​ e soprattuttopassato in estate dal Besiktas allo stesso Bruges, prima scelta al Draft del 2015 ed esploso a Orlando City. In portache ha deciso di vestire la maglia dei biancorossi, davanti c'è anche Junior. La spedizione rischia però di essere turbata dai: a giugno infatti i giocatori si sono rifiutati di scendere in campo contro Panama, a causa dellementre di recente l’associazione giocatori ha assunto un’azienda di marketing sportivo,a meno che non venga negoziato il permesso per farlo, con, dopo aver rifiutato di partecipare a uno spot organizzato dalla federazione. Burrasca che dovrà essere scacciata daunico, quando era un calciatore dei Rangers: per lui il riscatto 36 anni dopo varrà doppio.@AleDIgio89