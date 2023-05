Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, intervenendo sul palco dell’, evento organizzato da Goldman Sachs e SV Angel a San Francisco, ha sottolineatoSecondo il fondatore di. Le società che potrebbero essere più coinvolte e a rischio sono, data la capacità dell’assistente AI, sempre più abile e performante, di comprendere i bisogni delle persone, di rispondere alle loro domande e di aiutarle a “leggere cose che non hanno tempo di leggere”.“Sarà un cambiamento epocale, chiunque realizzerà un assistente personale dotato di intelligenza artificiale farà sì che nessuno andrà più su un motore di ricerca, su un sito di produttività, su Amazon”, ha dichiarato. Ogni informazione cercata dalla singola persona, gli sarà quindi fornita in modo così rapido ed efficiente, che non avrà più bisogno di ricorrere al classico motore di ricerca come Google o a un sito di e-commerce come Amazon.Nonostante ciò, secondo Gates servirà ancora del tempo prima che questa tecnologia entri a far parte delle esperienze quotidiane e dell’uso tradizionale: fino ad allora saranno le tecnologie di AI generativa, come la ChatGPT di OpenAI, ad essere incorporate all’interno dei prodotti delle aziende.Gates ha inoltre paragonato l’ascesa delle tecnologie di intelligenza artificiale a uno sconvolgimento del lavoro che interesserà sia i colletti bianchi che il lavoro manuale.L’imprenditore ha poi spostato il suo intervento sull’attività della Bill & Melinda Gates Foundation riguardanti la, dove l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire allo sviluppo di farmaci sempre più avanzati.“Quando inventeremo questi robot, dovremo solo assicurarci che non si ammalino di Alzheimer”, ha affermato scherzando.