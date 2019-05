Il futuro di Inzaghi alla Lazio è legato alla Coppa Italia, e non solo. Le tensioni con Lotito sono state una costante per tutta la stagione, il futuro del tecnico è in forse. La Lazio dovrà giocare la finale di Coppa Italia per salvare un finale di stagione che la vede all'ottavo posto, fuori dalle Coppe.



FUTURO DI INZAGHI - Il futuro del mister biancoceleste è tutto da scrivere, ma è già stato accostato a panchine importanti: Milan e Juve sono sulle sue tracce, Samp e Atalanta potrebbero invogliarlo con un progetto a pressione limitata. Come racconta a Rai Sport Ciro Venerato, per la Juventus è più di un'opzione: "Agnelli non ha bloccato allenatori, ha sondato Pochettino che vuole il doppio e c’è la clausola. Mihajlovic e Inzaghi nomi per fare da traghettatori e vicini a Paratici. Se Allegri lascia c’è l’ipotesi Psg per il tecnico toscano".