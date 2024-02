Il futuro di Arthur, tra Juventus e Fiorentina

C'è un tesorone in prestito per la Juventus. Ma non tutto è oro. Certo, c'è Matias Soulé che sembra sempre più assomigliare a una ricchissima plusvalenza che attende solo di scoprire la prossima reale destinazione, per un'asta pronta a partire da ben oltre quota 30 milioni. E come il talento argentino ci sono anche tanti altri giovani che stanno spiccando il volo, da Dean Huijsen in poi. Ma ci sono anche altri profili attualmente in prestito e che rappresentano qualcosa di più simile a un problema per la Juve che non a una risorsa. Questo rimane il caso di Arthur per esempio, per quanto sia stato fin qui autore di una stagione più che sufficiente alla corte di Vincenzo Italiano in quel di Firenze.



LA SITUAZIONE – Il playmaker brasiliano è stato preso in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina la scorsa estate, con un prezzo di acquisto a titolo definitivo fissato a quota 20 milioni con la consapevolezza che il club di Rocco Commisso comunque non avrebbe mai esercitato l'opzione a proprio favore su quelle basi economiche. Parallelamente Arthur aveva pure rinnovato il contratto con la Juve, prolungandolo di una stagione per diluire i costi a bilancio in termini di ammortamento e rimodulare pure un maxi ingaggio altrimenti fuori portata per chiunque. Nelle prossime settimane poi si ritornerà a discutere: la Fiorentina si è detta disposta a valutare la conferma di Arthur ma rinnovando il prestito o abbattendo (e di molto) la valutazione del suo cartellino. Dal canto suo il giocatore vuole aspettare di capire chi sarà il prossimo allenatore bianconero, anche se pure in caso di cambio in panchina difficilmente potrà rientrare nei piani della Juve.