Finito il campionato, conquistata dopo anni la qualificazione ad una coppa europea, adesso la Fiorentina di Rocco Commisso dovrà andare sul mercato per offrire al tecnico Vincenzo Italiano una squadra capace di sostenere il doppio impegno settimanale: durante la stagione sono stati tanti i problemi da questo punto di vista, con i viola che spesso in caso di doppio impegno hanno sempre fatto fatica ad imporre il proprio gioco. Ed uno dei primi reparti, vista anche la partenza di Piatek, su cui investire sarà sicuramente l’attacco



Proprio per questo, come riportato dall’edizione odierna de La Nazione, il club gigliato continua il suo pressing sull’attaccante e capitano del Torino Andrea Belotti. I granata avrebbero provato ad intavolare con il giocatore una nuova trattativa per il suo rinnovo, ma la Fiorentina adesso sembra essere in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti: la concorrenza sembra anche essersi pian piano diradata e quindi, se le trattative tra Belotti e il Torino dovessero naufragare, potrebbero essere proprio i viola ad avere più margini di manovra col giocatore. La Fiorentina è alla finestra e il Gallo ci starebbe davvero pensando, nei prossimi giorni ci saranno senza dubbio novità.