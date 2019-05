Antonio Conte è pronto a fare il suo grande ritorno. Intervistato da Le Iene, che trasmetteranno l'integrale nella serata di domani, l'ex tecnico del Chelsea ha fatto il punto sul suo futuro: "Se il prossimo anno allenerò in Italia? Ci sono buone probabilità, come anche che allenerò all'estero. Ma c'è anche l'eventualità di restare fermo. In percentuale 60% di probabilità che resto in Italia, 30% che vado all'estero e 10% che rimango ad aspettare. Non posso dire sì per nessuna squadra perché non c'è niente. Contatti con club di Serie A? Personalmente no, è un po' presto. La priorità è andare in una società che mi permetta di lottare per vincere". Conte ha smentito di aver recentemente incontrato Paolo Maldini e i dirigenti del Milan, così come l'ad dell'Inter Beppe Marotta o il presidente della Juventus Andrea Agnelli, mentre ha confermato un contatto in passato col Paris Saint Germain: "In passato sì, ma non adesso". Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l'allenatore salentino ha messo un ritorno alla Juve in cima alla lista delle preferenze qualora si consumasse l'addio di Allegri a fine stagione, con l'Inter in seconda fila e in attesa di definire la questione Spalletti. Più defilate Roma e Milan, che rischiano di non partecipare alla prossima Champions League e di non poter così prospettare un progetto altrettanto affascinante, mentre Bayern Monaco e Paris Saint Germain sono i grandi club stranieri che potrebbero scompaginare i piani delle italiane, pronte a riabbracciare Antonio Conte.