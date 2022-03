Non è un segreto, su Erling Haaland ci sono le squadre più forti e ricche del pianeta. Da tempo sono in pole position le spagnole, Barcellona e Real Madrid (anche solo perché l’attaccante ha dichiarato che avrebbe giocato nella Liga), ma la sarebbe un errore trascurare il Bayern Monaco, il PSG pigliatutto e soprattutto il Manchester City. L’ultimo indizio l’ha dato ieri il consigliere del Borussia Dortmund Matthias Sammer, parlando ad Amazon Prime dell’interesse dei Citizens.



CAPOGIRO - "L’interesse del City? Non è un segreto. Ma quando ho visto le cifre mi è venuto un mancamento, sono quasi svenuto. Mia moglie mi ha aiutato a rialzarmi. Guardiola ha una certa visione di gioco, ma penso possa adattarla anche a una prima punta come Erling. Dovrà però imparare anche lui dal giocatore. Si devono incastrare entrambi, sarà interessante". Sarà, non sarebbe. Troppo poco per sbilanciarsi sul futuro, ma è certo una scelta di modo e tempo verbale singolare. Intanto, il PSG tenta Mbappé con un’offerta mostruosa da 50 milioni all’anno più ricco premio alla firma e spinge le altre big a muoversi su Haaland, che si libera a giugno per la modica – si fa per dire – cifra di 75 milioni di euro.



SMANIA DI ANDARE – L’attaccante norvegese, entrato oggi dalla panchina nella sfida tra Magonza e Dortmund, non ha più stimoli dopo che i tedeschi sono usciti da tutte le coppe, ed è pronto per il grande salto. L’agente di Robert Lewandowski ha confermato stasera l’assenza di trattative per il rinnovo con il Bayern, che di conseguenza dovrà mettersi in moto sul mercato. Il Barcellona sta pianificando le prossime sessioni di trattative per potersi permettere un colpo multimilionario per far felice Xavi. Il Manchester City, l’estate scorsa a caccia di Kane, fa sul serio. E a giudicare dalla reazione di Sammer, non è così indietro rispetto alle spagnole…