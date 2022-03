e non soltanto perché ilha dominato sin qui in lungo e in largo - come da pronostico - il campionato francese e perché l'eco dell'ennesima batosta europea sia ancora fortissimo.lo ha chiarito in maniera clamorosamente esplicita,e che - aggiungiamo noi - porterà con sè a conseguenze molto importanti al termine della stagione. La conquista della Ligue 1 rimane l'unico obiettivo alla portata ma non può salvare un'annata che ha portato in dote campionissimi del calibro di Donnarumma, Sergio Ramos e Messi e ancora una volta ha lasciato la formazione francese fuori dalle migliori otto., formalmente sotto contratto fino al 2023 ma vittima da mesi della guerra portata avanti sottotraccia dal ds Leonardo, è apparso emotivamente provato e sfiancato nella conferenza stampa di ieri edel PSG ha accusato a sua volta il colpo e, subito dopo la debacle del Bernabeu e alla luce pure degli incresciosi episodi del postpartita che hanno visto protagonisti lo stesso dirigente brasiliano e il presidente per fare il punto della situazione. L'area che si respira ai vertici del club è pesantissima e la sensazione sempre più diffusa è che questa volta l'allenatore non sarà il solo a pagare. Secondo le ultime indiscrezioni,e, se per la carica di presidente nomi concreti ancora non ne sono emersi (occhio tuttavia all'ex presidente francese Sarkozy, grande tifoso del PSG e ultimamente molto vicino alle vicende societarie),, attualmente responsabile dell'area tecnica del Tottenham e primo riferimento per Antonio Conte, e adattualmente legato da un contratto alla Fifa ma pronto a ritornare da protagonista nel calcio giocato - seppur da direttore tecnico - soprattutto se la scelta per il ruolo di allenatore ricadesse su un nome che a Parigi è molto chiacchierato da diverso tempo a questa parte.- Ci riferiamo a, che ha scelto di vivere un anno sabbatico dopo la conclusione della sua seconda esperienza alla guida del Real Madrid e che, per il momento, non ha dato segnali di avere fretta di tornare ad allenare. Zizouè allo stesso tempo una sfida affascinante ma anche un cantiere apertissimo. Nel quale Leonardo prosegue, in attesa di nuove istruzioni, il suo operato lavorando su due piste di mercato per la prossima stagione, Pogba e Paquetà, ma dovendo far fronte ad una situazione che appare sempre più delineata, quella relativa alla- Le ultime informazioni provenienti dalla stampa spagnola, in particolare da Marca (quotidiano vicinissimo al Real Madrid), riferiscono chee un premio alla firma a cifre astronomiche, dopo aver respinto l'ultimo disperato assalto del PSG per convincerlo a prolungare il contratto in scadenza., uno smacco ulteriore per la proprietà qatariota, che vedrà andare il suo giocatore più rappresentativo senza incassare un euro: una sorta di certificato sul fallimento del progetto di PSG galattico messo a punto dalla coppia Al-Khelaifi-Leonardo. E anche per questo motivo, in occasione della sfida contro il Bordeaux, il clima al Parco dei Principi si preannuncia elettrico, alla luce del comunicato con cui ieri il tifo organizzato ha chiamato tutti i tifosi alla contestazione.