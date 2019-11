Potrebbe essere l'ultimo anno di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Già la scorsa estate il tecnico biancoceleste era stato accostato alla Juventus, che poi aveva scelto Sarri. Stavolta tocca al Napoli, in passato già interessato all'ex attaccante. De Laurentiis, visti i dissapori con Ancelotti, potrebbe decidere di affondare il colpo.



INZAGHI AL NAPOLI A FINE STAGIONE - L'arrivo di Inzaghi a Napoli andrebbe postdatato a fine stagione, secondo Furio Focolari a Radio Radio: “Quella che sto per dire è una cosa molto seria. De Laurentiis non vuole mandare via Ancelotti adesso, a prescindere dai prossimi risultati. Questo perché ha già puntato l'allenatore del prossimo anno: Simone Inzaghi. Ci sono già stati dei contatti. Non sto dicendo che andrà al Napoli, ma De Laurentiis farà di tutto e sta già facendo delle offerte a Inzaghi per andare al Napoli”.