Tra i giocatori meno utilizzati da Vincenzo Italiano in questo primo spezzone di stagione uno dei più penalizzati è senza dubbio Szymon Zurkowski. Dopo la bellissima stagione all’Empoli, ed il ritorno a Firenze, in molti si aspettavano molto da lui ma il campo per il momento ha certificato soltanto una cosa: nonostante la passata stagione, ed la presenza in pianta stabile in nazionale polacca, a quanto pare il centrocampista non rientra nei piani di Vincenzo Italiano. Per questo motivo il giocatore ed il suo entourage starebbero pensando di lasciare il club gia a gennaio.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione sul classe ’97 sarebbe forte l’interesse dello Spezia che, dopo aver provato a prenderlo in estate, avrebbe già pronta la formula adatta a lui. Il club di Platek sarebbe vicina a proporre alla Fiorentina una formula già utilizzata in passato: prestito fino al prossimo giugno con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Gli interessamenti per il numero 27 viola non finiscono però qui: anche Bologna ed Empoli lo seguono da vicino, e chissà se prima della sessione invernale possano provare il sorpasso sui liguri.