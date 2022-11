Luka Jovic non smette di far discutere: 6 reti in stagione, ma anche un rapporto complicato con la tifoseria della Fiorentina, che non avrà preso bene le ultime dichiarazioni rilasciate al portale serbo ATV:



"Avevo offerte anche da club più grandi, ma ho deciso di venire alla Fiorentina. Ho fatto un grande sacrificio economico accettando l'offerta dei viola. Ritengo che la Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per ritrovare la forma migliore e tornare di nuovo in un grande club".