Il Galatasaray è pronta a una fare un mercato di riparazione da protagonista. Nelle conferenze stampe precedenti l'allenatore, Fatih Terim, ha dichiarato che sarà un mercato di gennaio molto intenso e che renderà marginale quello estivo. Come riportato sul sito turco Fanatik, il primo sulla lista dei partenti è quello di Christian Luyindama. Il difensore centrale congolese classe '94 dal suo arrivo al club turco, nel 2019,non è mai uscito dai radar dell'Aston Villa. Il club inglese torna alla carica dopo aver fatto già dei tentativi nell'estate del 2020 e nel gennaio 2021. Sembrerebbe che questa sia la volta buona e, come riporta sempre il sito turco, per una cifra molto inferiore ai 15 milioni che vorrebbe incassare il Galatasaray.