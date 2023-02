Il futuro diè ancora tutto da scrivere. La frattura tra il calciatore spezzino e laè insanabile.I primi contatti risalgono a martedì sera, il club di Istanbul non demorde nonostante non siano arrivati segnali di apertura da parte del forte attaccante giallorosso.Zaniolo spera ancora nelper giugno ma sa che trascorrere cinque mesi ai margini e con una complicata situazione ambientale possono complicare i suoi piani.Il club giallorosso è fermo nella sua posizione: per Nicolò prenderà in considerazione solo offerte per una cessione a titolo definitivo sui 30 milioni di euro. Lunedì sono attesi nuovi sviluppi, ilspinge per