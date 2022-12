Il Galatasaray irrompe nel mercato italiano e, in vista di fine stagione quando Icardi tornerà al PSG, ha messo nel mirino un attaccante che oggi milita in Serie A e sta trattando il proprio rinnovo contrattuale. Si tratta secondo Sportsport.ba in Bosnia, di Edin Dzeko, che sta lavorando con l'Inter per provare a rinnovare l'attuale intesa. Il club turco offre un biennale da 5 milioni di euro a stagione, esattamente la cifra chiesta dall'ex-Roma e che il club nerazzurro difficilmente potrà offrire.