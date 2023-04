Continua la marcia trionfale del Galatasaray nel campionato turco. I giallorossi di Istanbul hanno battuto il Kayserispor con un netto 6-0, arrivando così a 66 punti, ben 9 in più del Fenerbahce, rivale diretta per il titolo.



Mattatore della serata è stato il solito Mauro Icardi, autore di una tripletta che ha spianato la strada ai suoi. Il primo è un gol dei suoi con una fuga sul filo del fuorigioco e una gran sterzata per beffare difensore e portiere avversari. L’argentino ha poi aumentato il suo bottino dal dischetto ma le buone notizie per il Gala non si sono fermate lì. Ha trovato la rete anche Zaniolo, entrato nella ripresa e capace di un gran gol con un mancino che si è infilato sotto alla traversa al 71’.