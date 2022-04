Dalla Masìa con furorePer provare a cancellare un'annata anonima, per non dire fallimentare, e coltivare le residue speranze di agganciare il treno della Serie A a 5 turni dalla conclusione del campionato.nel torneo cadetto, con lecontro Cosenza e Como che hanno definitivamente aperto gli occhi sull'enorme potenziale del ragazzo spagnolo.- Allevato a pane e calcio in una delle migliori università del pianeta, quella catalana a tinte blaugrana, e in un settore giovanile in cui ha avuto modo di ammirare da vicino e abbeverarsi alla stessa fonte degli Ansu Fati, degli Eric Garcia, dei Nico Gonzalez e dei Gavi. ECentrocampista centrale di chiara vocazione offensiva, Bernabé, per una questione di fisico - il giocatore del Parma è alto circa 170 cm e pesa poco più di 60 kg - di caratteristiche e di un salto di qualità che non è arrivato a livelli tali da proiettarlo nel giro della prima squadra. Nonostante Pep Guardiola avesse un occhio particolarmente attento nei suoi riguardi, seguendone l'evoluzione nell'Under 18 e nella formazione riserve, prima di concedergli 5 apparizioni in Coppa di Lega.- Come il trequartista rossonero (ma di proprietà del Real Madrid),, per provare a ripresentarsi più pronto in futuro qualora l'occasione di salire su palcoscenici più prestigiosi si materializzasse.che rappresenta una rinascita per l'erede di David Silva" - la scomoda etichetta che lo ha accompagnato sin dal momento nel quale le sue qualità nelle giovanili del Barcellona hanno cominiciato ad emergere -, dopo aver vinto con lui l'ultimo campionato Under 23 in Inghilterra,nell'accettare l'ambiziosa scommessa di riportare subito il Parma americano in Serie A, conciliando i risultati con lo spettacolo.nell'immediato e che, con l'uscita di scena di un ragazzo in grado di parlare una certa lingua calcistica, non è mai decollato. Fino a portare all'esonero del suo mentore, mentreE' l'uomo del momento, è l'uomo della flebile speranza di andare in Serie A di un Parma che vuole sognare fino in fondo. Talento e determinazione sono gli ingredienti messi sul piatto da un maghetto che di nome fa Adriàn Bernabé.