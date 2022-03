“A Parma mi sono ambientato benissimo. Ho trovato una grande famiglia, mi sento a casa. Sia la squadra che il mister e tutto l’ambiente mi hanno accolto alla grande e sono felice di essere qua”. Così l'attaccante macedone, nel corso di un’intervista rilasciata ai tifosi del Parma, durante il programma "Meet&Greet by Cetilar", sul sito ufficiale del club gialloblù.– “Il portiere più forte del mondo adesso gioca con me e si chiama Gigi Buffon"– “Quando ero piccolo, il mio calciatore preferito era Dejan Savicevic. È stato un grande campione, mi piaceva il suo modo di giocare. Era un mancino, giocava per la squadra del mio cuore: la Stella Rossa Belgrado. Se sono più forte di lui? No, io mi accontento della mia carriera”.“Spero vinca la Macedonia, ma è una partita secca e può succedere di tutto. Io tifo Macedonia".A Parma ho trovato giovani molto forti. Ne cito un paio, ma non voglio scontentare nessuno: Benedyczak è molto bravo, ma anche Bonny, che è un 2003, se lo vedi in allenamento fa cose impressionanti”.“Ho una scuola calcio per i più piccoli. La Macedonia è un Paese piccolo e povero, spero di poterli aiutare attraverso il calcio e un giorno mi piacerebbe che qualcuno potesse giocare al di fuori del Paese".– “Ne ho fatti tantissimi, difficile sceglierne uno”."Ho cambiato a metà stagione perché è stata importante la volontà che qui mi volevano davvero, è la scelta giusta per me. Peccato per l’infortunio, non ci voleva davvero e mi è dispiaciuto saltare tante partite così ravvicinate. Lì non giocavo tanto, qui appena sono arrivato ho fatto un lavoro specifico. Mi sentivo meglio e l’infortunio, ripeto, non ci voleva proprio".