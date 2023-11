Nessuno come il Genoa. O meglio come i suoi tifosi. Almeno in Italia.

Se nella classifica di Serie A il Grifone staziona a mezza via, c'è una graduatoria nella quale i rossoblù non hanno rivali e mettono in fila tutti i club nostrani: è quella relativa all'indice di riempimento degli stadi.



Nelle sei gare casalinghe fin qui disputate dai ragazzi di Alberto Gilardino il Luigi Ferraris ha fatto registrare una media di presenze pari al 97,28 % dei posti disponibili. Meglio di qualsiasi altra squadra di Serie A. Anche di chi veleggia stabilmente nelle parti nobili della classifica e può vantare fior di campioni da mettere domenicalmente in mostra. Dietro al Genoa, in questa speciale classifica redatta da Calcio&Finanza, figurano in ordine la capolista Inter (con il 96,64% di riempimento), i cugini del Milan (95,58%), la Juventus (95,02%) e la Roma (92,45%). Tutte le altre società stanno sotto alla soglia del 90%.



Il calore dei tifosi rossoblù si evince poi non soltanto in termini relativi ma anche nei numeri assoluti. Escludendo dal conteggio le grandi squadre metropolitane, ossia le milanesi, le romane, il Napoli e la Juventus, che oltre a disporre di stadi più capienti possono attingere a bacini d'utenza ben maggiori di quelli da cui pesca il Grifone, quest'ultimo risulta primo per numero di presenze medie negli incontri interni: 32.302.



Il tifoso del Genoa si conferma dunque un vero e proprio uomo in più, capace con la propria passione di spingere i propri beniamini oltre ogni ostacolo.