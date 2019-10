Il fantastico gol in mezza rovesciata di cui si è reso protagonista Christian Kouame sabato scorso contro il Brescia è stato il modo migliore con cui l'attaccante ivoriano del Genoa ha celebrato il rinnovo del suo contratto in essere con il Grifone.



24 ore prima di scendere in campo con le rondinelle infatti la giovane punta rossoblù aveva messo la firma sul nuovo accordo che lo legherà al club più antico d'Italia fino al 2024, garantendogli un emolumento pari ad oltre un milione di euro annui, praticamente più del doppio di quanto percepito fino ad oggi.



Un importante segnale di quanto il Genoa creda fortemente nel suo attaccante più in forma che dal canto suo non ha perso l'occasione per sdebitarsi appena avuta la possibilità di farlo.



Tuttavia non basterà certo questo rinnovo per allontanare da Kouame le tante sirene che provano a sedurlo in vista delle prossime sessioni di mercato. Anzi, l'ottimo rendimento fin qui ha avuto dal numero 11 rossoblu, autore di quattro gol nelle prime nove uscite stagionali, sta sicuramente contribuendo ad aumentare ancor di più l'attenzione di molte società italiane ed estere.