Malgrado una situazione di classifica pressoché disperata, il Genoa continua a cercare rinforzi sul mercato nella speranza di riuscire in qualche modo a risalire la china.



In particolare i dirigenti rossoblù sembrano concentrarsi in questo momento sul reparto di centrocampo, focalizzando la propria attenzione soprattutto in Bundesliga.



Dalla Germania vengono infatti accostati al Grifone sia il 26enne serbo Mijat Gaćinović dell'Hoffenheim che il 27enne olandese del Mainz Jean-Paul Boëtius.