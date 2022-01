La trattativa era già stata intavolata lo scorso agosto ma a farla naufragare era stata la volontà del giocatore di non spostarsi dal Genoa.

Ora il possibile passaggio di Ivan Radovanovic alla Salernitana torna d'attualità.



Messo fuori rosa fin dall'inizio del campionato, il centrocampista serbo ha continuato in questi mesi ad allenarsi quotidianamente a Pegli insieme al resto della truppa rossoblù. Per lui, tuttavia, di spazio in squadra non sembra potercene essere, malgrado la situazione del Grifone sia tutt'altro che rosea.



Ed è proprio alla luce di queste premesse che la Salernitana prova a tornare alla carica con l'ex Chievo, convinta questa volta di riuscire a persuaderlo ad accettare la proposta di trasferirsi in Campania.