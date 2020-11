La banca d'affari Mediobanca ha stilato la classifica annuale delle principali società economiche italiane, mettendo sotto la propria lente anche la situazione patrimoniale dei proprietari dei club calcistici italiani.



Come era prevedibile la Juventus risulta essere la società sportiva più ricca d'Italia, grazie al suo legame con FCA. Ma i bianconeri sono anche l'unico ente calcistico presente tra i primi dieci maggiori gruppi industriali del nostro Paese.

Al secondo posto, un po' a sorpresa, spicca il Monza di Silvio Berlusconi, favorito anche dal fatto che alcune società di A come Milan, Inter, Roma e Fiorentina siano in mano ad imprenditori stranieri. Altri club di categorie minori come Cremonese, Vicenza, Entella e Feralpi Salò, seguono Parma e Sassuolo, rispettivamente terze e quarte di questa particolare graduatoria.



Più indietro Torino, Atalanta e Cagliari. E il Genoa? La società di Enrico Preziosi, grazie ai 546 milioni di euro di ricavi ottenuti nel 2019 dalla holding di famiglia specializzata in giocattoli, figura al 392° posto assoluto tra le principali realtà economiche nostrane, chiudendo la top ten tra i gruppi con interessi nel pallone.



Lo riporta il portale TheWam.net