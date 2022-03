Tra le note liete del Genoa nato dal mercato di gennaio c'è sicuramente Leo Ostigard. Con il suo temperamento e un ambientamento fulmino al nostro calcio, il difensore norvegese sta contribuendo in maniera decisiva a fare della difesa del Grifone la meno perforata dell'ultimo bimestre.



L'alto rendimento avuto in maglia rossoblù non è ovviamente passato inosservato ai vertici della federcalcio norvegese. E così dopo un anno di assenza per Ostigard, ex capitano dell'under 20 scandinava, si sono riaperte le porte della nazionale maggiore.



Il commissario tecnico Stale Solbakken ha infatti inserito il nome del numero 55 genoano nella lista di coloro che prenderanno parte a fine mese alla doppia amichevole contro Slovacchia e Armenia. Un giusto riconoscimento per quanto il 21enne di proprietà del Brighton sta facendo vedere in Liguria.