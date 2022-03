Per il terzo turno consecutivo di campionato il Genoa troverà sulla propria strada una squadra allenata da un suo ex tecnico.



Venerdì sera a Marassi, nell'anticipo della trentesima giornata, arriverà infatti il Torino allenato dal vecchio cuore rossoblù Ivan Juric. La storia calcistica del croato è legata a doppio filo al colori del Grifone. Lo è stata infatti prima da calciatore, poi da allenatore. Ma se la parentesi in campo è stata molto fruttuosa, facendolo diventare uno degli idoli della Gradinata Nord, le tre esperienze in panchina non sono state altrettanto soddisfacenti, come testimoniano gli esoneri subiti a stagioni in corso. Ora proprio a Juric il Genoa chiederà strada per proseguire nella sua affannosa rincorsa alla salvezza.



Come detto però il tecnico di Spalato sarà soltanto l'ultimo di una serie di vecchie conoscenze della panchina rossoblù ad incrociare nel giro di poche settimane il proprio cammino con quello del club più antico d'Italia. Nell'ultimo weekend tale sorte era capitata a Gian Piero Gasperini, indimenticato ed indimenticabile tecnico del Genoa più bello e vincente dell'ultimo ventennio. Prima ancora era stato invece il turno di Aurelio Andreazzoli, una delle mille carneadi transitate da Pegli nella parte finale dell'era Preziosi.