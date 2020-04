, la classica croce rossa su sfondo bianco, è uno dei vessilli più antichi e utilizzati in tutto il mondo. Ma è anche e soprattutto il simbolo di Genova e della sua antica repubblica marinara. Da qui, grazie alla capillare propensione dei suoi naviganti a spingersi per mare, si diffuse in tutto il pianeta, diventando lo stendardo di centinaia tra città, stati ed entità territoriali nei cinque continenti.Oggi, come ogni 23 aprile, la Superba celebra uno dei suoi simboli più famosi e il Genoa, che alla Croce di San Giorgio in questa stagione ha dedicato la sua terza maglia, attraverso i proprio canali ufficiali ha voluto unirsi ai festeggiamenti.