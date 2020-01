Continua l'opera del Genoa alla ricerca di un elemento di spessore ed esperienza con il quale rafforzare il proprio centrocampo.



Dopo il tentativo andato a vuoto per Kurtic, le difficoltà incontrate per raggiungere Fofana e Duncan, la frenata fatta registrare dalla trattativa con Bjarnason, ora i rossoblù starebbero concentrando i propri sforzi su Lucas Castro del Cagliari.



Nonostante un buon minutaggio e due reti decisive messe a segno contro Napoli e Verona, il trentenne argentino non pare del tutto soddisfatto dello spazio riservatogli in questa prima parte di stagione da Rolando Maran che lo considera la prima alternativa al terzetto titolare della mediana sarda, adoperandolo spesso a gara in corso. Un motivo che, secondo il Secolo XIX, potrebbe anche indurre El pata a cambiare aria.



Il suo profilo, del resto, combacia alla perfezione con l'identikit tracciato dal Grifone, nella sua ricerca di un uomo di esperienza e qualità che sappia agire in più zone del campo. Qualità che a Castro non mancano di certo.