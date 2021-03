La sensazione era già viva da qualche tempo negli occhi dei tifosi. Ora a confermarla ci si mettono anche i numeri. Il Genoa, pur esprimendo spesso un buon calcio, fatica a finalizzare la gran mole di gioco prodotta. E in effetti i liguri sono di gran lunga la squadra di Serie A che effettua meno tiri verso la porta avversaria.



Nelle prime 26 giornate di campionato i rossoblù hanno infatti cercato la via della rete in appena 192 occasioni, ben 48 in meno (quasi due a gara) di chi li precede in questa particolare graduatoria, ossia il fanalino di coda Crotone. Addirittura meno della metà del Napoli, che con 399 tiri guarda tutti dall'alto.



In media il Genoa produce poco più di 7 conclusioni a partita, ma di queste soltanto la metà centrano lo specchio della porta. In totale risultano infatti 90 i tiri che inquadrano il rettangolo bianco, mentre i tentativi che hanno terminato la propria corsa alta o a lato dei pali sono 61. Gli altri 41 sono infine stati rimpallati dai difensori o, nei casi peggiori, da qualche compagno di squadra senza creare pericoli al portiere rivale.



Un dato che ovviamente influisce anche sul bottino realizzativo del Grifone che attualmente risulta essere il terzultimo attacco di A con 27 gol, poco più di uno a gara. Peggio fanno solo Parma e Benevento.