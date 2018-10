Dopo l'ottimo debutto di sabato scorso allo Juventus Stadium , Cristian Romero potrebbe presto ricevere un altro regalo dal Genoa.



Sfruttando i rapporti in essere con l'agente del ragazzo, Ciro Palermo, il club rossoblù starebbe infatti pensando di tesserare colui che per anni è stato il collega di reparto di Romero nelle giovanili del Belgrano. Si tratta di Imanol Gonzalez, difensore mancino classe 1998 oggi domiciliato nel campionato maltese al Senglea Athletic.



Secondo Il Secolo XIX ipl Grifone potrebbe ricomporre quella coppia ammirata dai suoi osservatori nel torneo di Viareggio 2016. Fu proprio in quell'occasione infatti che il Genoa vide per la prima volta Romero all'opera non perdendo lo più di vista fino ad arrivare al suo tesseramento nell'estate 2018.