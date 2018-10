Lazio e Genoa sono alla ricerca di un esterno sinistro da tesserare già nel prossimo mercato di gennaio.

Nello scandagliare l'orizzonte italiano ed europeo alla ricerca del profilo desiderato, i due club si sono imbattuti in un obiettivo comune: Florian Daci.



Classe 1991, attualmente in forza al Liria Prizen, club della prima divisione kosovara, Daci è un laterale mancino che all'occorrenza può adattarsi anche sulla corsia opposta. Pur non avendo ancora debuttato in Nazionale maggiore, ma potendo vantare diverse presenze in quelle giovanili, Daci è costantemente monitorato dallo staff del CT dell'Albania Christian Panucci che prossimamente potrebbe concedergli l'opportunità per mettersi in mostra anche a livello internazionale.



​Nel frattempo gli scout di Genoa e Lazio, due società sempre molto attente al mercato balcanico, si stanno già muovendo per capire quale contributo il ragazzo possa dare al nostro campionato. Qualora decidessero di affondare il colpo i rossoblù potrebbero inserire Daci in organico già in questa stagione, dando quindi un'alternativa a Mimmo Criscito lungo la fascia sinistra. La dirigenza biancoceleste, invece, starebbe studiando di girare il giocatore in prestito alla Salernitana per monitorarne l'impatto con il calcio italiano.