In attesa di accogliere Naidem Amiri dal Bayer Leverkusen, il cui sbarco in città è atteso tra oggi e domani, il Genoa potrebbe rinforzare la propria linea mediana con un altro giocatore proveniente dalla Bundesliga.



Secondo quanto riporta il sito Lionsdelatlas.ma, il club rossoblù starebbe valutando con estrema attenzione la posizione di Aymen Barkok, 23enne centrocampista centrale del Marocco e dell'Eintracht Francoforte.



Il giocatore, prossimo alla scadenza contrattuale, non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio vincolo con il club tedesco, meditando di proseguire la carriera altrove. Nutrirebbe tuttavia alcune perplessità sul fatto di trasferirsi in una squadra come il Genoa a forte rischio retrocessione.