Il Genoa del futuro guarda anche al suo passato.



La ricerca di rinforzi da parte del Grifone, neopromosso in Serie A, potrebbe passare anche attraverso il possibile rientro a Pegli di una vecchia conoscenza rossoblù. Tra i profili seguiti dal club ligure, secondo quanto scrive stamane Il Secolo XIX, ci sarebbe anche quello di Gianluca Scamacca, protagonista al Genoa tre stagioni fa e attualmente domiciliato al West Ham.



L'avventura inglese del centravanti romano non si sta rivelando troppo fortunata, anche per via di un infortunio che ne ha condizionato la stagione. Per rilanciarsi e riconquistare la maglia azzurra in vista degli Europei del prossimo anno Scamacca starebbe così meditando di rientrare in Italia, dove d'altronde gli estimatori non gli mancano. Il suo nome nelle scorse settimane è stato accostato più volte a Juventus, Milan e Fiorentina. Club che certamente allettano più del Grifone, anche e soprattutto dal punto di vista economico. I rossoblù, però, potrebbero garantirgli quella titolarità tutt'altro che scontata altrove.