Lucas Piton é pré-convocado pela seleção italiana para o Final Four da Liga das Nações



➡ https://t.co/IQWecGujhJ





La notizia l'ha diffusa nella notte italiana il profilo Twitter ufficiale del Vasco da Gama, suo club d'appartenenza:dal commissario tecnico della nazionale azzurra Roberto Mancini in vista del final-four di Nations LeagueTerzino sinistro di gran spinta, classe 2000, conosciuto sui campi da gioco anche con il suo secondo cognome, Crivellaro,che vorrebbero regalarselo in vista del ritorno in Serie A. Il giocatore del resto appartiene ad un club, il Vasco da Gama, controllato dalla stessa proprietà del Grifone, la 777 Partners. Un dettaglio non da poco che potrebbe dare un vantaggio decisivo ai liguri nella corsa a questo ragazzoe sul quale ora anche Mancini ha messo gli occhi.