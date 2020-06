L'attenzione del Genoa verso i giovani talenti non cessa neppure in epoca di pandemia.



Nonostante lo stop al calcio imposto dall'emergenza coronavirus, nelle scorse settimane i dirigenti rossoblù hanno intensificato il proprio interesse nei confronti di un giovanissimo centrocampista laziale. Secondo quanto riporta il portale GazzettaRegionale.it, il Grifone sarebbe infatti ad un passo da assicurarsi le prestazioni di Filippo Dodde, mediano classe 2006 dell'Urbetevere, società della Capitale che diede i natali calcistici all'ex idolo genoano Marco Nappi.



Il Genoa avrebbe deciso di affondare il colpo sul ragazzo anticipando la concorrenza di altri club di A che nei mesi scorsi avevano preso informazioni su di lui. In particolare Fodde avrebbe destato l'interesse degli scout di Juventus, Fiorentina e Spal.