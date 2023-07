Un regalo per i propri tifosi. È quello che il gruppo 777 Partners, proprietario del Genoa, vuole fare in questa sessione estiva di calciomercato. Un modo per celebrare il ritorno in Serie A solo un anno dopo la retrocessione in B. Nello specifico, un attaccante, da mettere a disposizione di Alberto Gilardino, uno che di gol in carriera ne ha segnati tantissimi. I contatti di questi giorni portano a un sogno: Mateo Retegui, attaccante classe '99 di proprietà del Boca Juniors (club con cui il Grifone è gemellato) che sta giocando nel Tigre. Soprattutto, punta della Nazionale di Roberto Mancini, che tanto sta spingendo affinché l'italoargentino si trasferisca in Europa.