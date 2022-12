Un gesto di Vinicius Junior, stella del Real Madrid di Ancelotti, ha scatenato furiose polemiche nelle scorse ore in Spagna. È il minuto 86 della sfida che i Blancos stanno giocando in casa del Real Valladolid (2-0 il finale), e il brasiliano viene invitato ad uscire dall’arbitro, causa sostituzione, dalla parte opposta alle panchine senza attraversare tutto il campo.



Il 22enne si rifiuta, e avvicinando il dito alla testa dà del ‘pazzo’ al fischietto Munuera Montero. Per lui però nessuna espulsione, nonostante sia la seconda volta in stagione che Vinicius compia un gesto simile nei confronti di un arbitro. L’accaduto non è passato inosservato ai tifosi, che hanno protestato sui social.