Un nuovo giallo legato alla pandemia da coronavirus sta scuotendo il nostro paese e no, non è legato alla possibilità di una nuova chiusura in vista delle feste di Natale. Dopo le tantissime segnalazioni è stata Striscia La Notizia a sollevare l'enorme problema legato alla produzione e distribuzione di mascherine da parte di FCA con il simbolo del Governo impresso sopra e che non rispettano gli standard di filtraggio previste per legge.



Alcuni lotti delle mascherine chirurgiche prodotte da Fca e distribuite nelle scuole italiane con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri risultano avere una capacità di filtrazione di non più del 65/67% rispetto al 95% previsto dalla legge.



Striscia La Notizia ha raccolto le testimonianze di diversi imprenditori italiani, finanziati per produrre mascherine con fondi statali ma che oggi vengono a sapere che le mascherine di Fca, scelte dal governo e commissionate dal Commissario Arcuri, non rispettano gli standard, mentre i loro prodotti giacciono invenduti nei magazzini proprio perché FCA soddisfa buona parte della domanda.



Si aspettano chiarimenti da parte delle diverse parti chiamate in causa.