Il Giappone ha messo il Mondiale 2026 nel mirino, e prepararsi al meglio alla competizione, la nazionale asiatica vorrebbe partecipare alla Nations League. Lo fa sapere la stampa locale, secondo la quale la federazione avrebbe anche individuato nello stadio di Dusseldorf l’impianto giusto per giocare le partite in casa.



La scelta di chiedere l’entrata nella Nations League è dovuta alla possibilità di affrontare squadre europei per prepararsi al meglio, l’idea di giocare a Dusseldorf è dovuta alla scelta di evitare lunghi viaggi sia ai giocatori del Giappone che ai loro avversari.