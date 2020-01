Alle 23 di stasera, orario di Londra, il Regno Unito e l' UE si separeranno dopo 47 anni, scatterà la Brexit. Cosa cambierà nel calcio? La Gazzetta dello Sport, fra i vari temi sul tavolo, punto il focus sui possibili dissidi fra Premier League e Football Association, in particolare sul numero di stranieri tesserabili da ciascun club.



La Premier preme per mantenere lo status quo. La Football Association ha invece avanzato la proposta di modificare gli attuali parametri, secondo i quali nella rosa base di 25 calciatori dei club sono consentiti 17 stranieri e 8 britannici. Il progetto della federazione di Londra è di abbassare a 13 la prima quota e di elevare a 12 la seconda. La FA considera la Brexit "un' opportunità per lo sviluppo dei nostri talenti, spesso bloccati da giocatori stranieri mediocri".



La Premier non ci sta ed è pronta ad affidarsi a una consulenza legale di alto livello per imporre le sue ragioni, si legge sulla Rosea.



A Londra è fissato nei prossimi giorni un incontro tra le due parti e sarà un primo banco di prova per Richard Master, neo amministratore delegato della Premier. Il governo britannico attende una proposta entro aprile.