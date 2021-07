itinerante:qui l'avvicinamento LIVE alla gara degli uomini di Mancini:Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta ieri all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.Italia e Spagna si sono affrontate 37 volte, con un bilancio in parità: 11 volte hanno vinto gli Azzurri, altre 11 partite sono state invece vinte dalle Furie Rosse, mentre 15 confronti sono finiti in pareggio. Leggermente a favore dell'Italia la differenza reti, 43 contro 40. Il primo match ufficiale risale al 9 settembre del 1920 alle Olimpiadi di Anversa, con vittoria spagnola per 2-0. Anche l'ultimo incontro è stato vinto dalla Spagna, per 3-0, il 2 settembre 2017, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2018.- Ventimila tifosi italiani e spagnoli previsti a Wembley: attesi circa 11 mila tifosi italiani contro 9 mila tifosi iberici.- Italia in azzurro, Spagna in bianco: in casa i ragazzi di Mancini, alla Spagna la divisa ospite.- Un solo vero dubbio per Luis Enrique, chi affiancherà Pau Torres al centro della difesa_ Laporte non è al meglio ed è insidiato dal giovane Eric Garcia. In attacco Ferran Torres e Dani Olmo, al posto dell'infortunato Sarabia, con lo juventino Alvaro Morata.- Rispetto all'undici visto in campo contro il Belgio, l'unica novità negli azzurri sarà la presenza, per causa di forza maggiore, di Emerson Palmieri a sinistra al posto di Spinazzola. Confermata la coppia centrale Bonucci-Chiellini, così come Chiesa nettamente favorito su Berardi nel tridente con Insigne e Immobile.